رازي الحاج لـ "عشرين 30": ليست المرة الاولى التي نسمي بها نواف سلام ونطلب من الجميع التعاطي تحت سقف الدستور والدولة

المحامي سعيد مالك للـLBCI: قرار النائب جميل السيد بعدم التصويت راهنًا لأي من المرشحين وانما اعطاء صوته لميقاتي لا يعتبر مخالفة دستورية كونه لم يجير صوته لرئيس الجمهورية بل ادلى بالصوت المشروط

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