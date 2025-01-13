القناة 13 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بأن يتم الإعلان عن التوصل لصفقة مع حماس ظهر الثلاثاء

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل 2023 إلى 46584 وزيادة عدد المصابين إلى 109731

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