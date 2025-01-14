وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى تركيا التي لم تتخلّ عن الشعب السوري منذ ١٤ عاما

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