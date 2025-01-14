سجيع عطية للـLBCI: لا علاقة شخصية مع القاضي نواف سلام ونتمنى له النجاح وهناك أمل بتعاونه مع الرئيس عون

عطية للـLBCI: يبدو أن الدور الإيراني في لبنان انتهى في المدى المنظور

عطية للـLBCI: يبدو أن الدور الإيراني في لبنان انتهى في المدى المنظور

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى تركيا التي لم تتخلّ عن الشعب السوري منذ ١٤ عاما