عبد الله للـLBCI: هناك صورة جديدة في المنطقة ولبنان لديه خيارين اما أن يعيش معزولا او ان يعود ليكون لاعبا اساسيا ليستعيد دوره وهويته والى عمقه العربي والدولي

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عبد الله للـLBCI: الشعب االبناني اعتبر ان مرحلة جديدة انطلقت تطلب وجوها وقيادات جديدة ولا خوف على الوحدة الداخلية الوطنية والمطلوب من الجميع المشاركة في الحكومة وعلى رأسهم الثنائي الشيعي