عبد الله للـLBCI: الشعب االبناني اعتبر ان مرحلة جديدة انطلقت تطلب وجوها وقيادات جديدة ولا خوف على الوحدة الداخلية الوطنية والمطلوب من الجميع المشاركة في الحكومة وعلى رأسهم الثنائي الشيعي

عبد الله للـLBCI: نظريات الثلث المعطل انتهت ويجب ان نبني حكومة اصلاحية وتجربة التكنوقراط غير كافية لصياغة قرار وطني وسنشارك في الحكومة

عبد الله للـLBCI: نظريات الثلث المعطل انتهت ويجب ان نبني حكومة اصلاحية وتجربة التكنوقراط غير كافية لصياغة قرار وطني وسنشارك في الحكومة

عبد الله للـLBCI: هناك صورة جديدة في المنطقة ولبنان لديه خيارين اما أن يعيش معزولا او ان يعود ليكون لاعبا اساسيا ليستعيد دوره وهويته والى عمقه العربي والدولي