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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم المنازل في منطقتي المفيلحة ورأس الظهرغربي ميس الجبل
آخر الأخبار
2025-01-14 | 04:20
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الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم المنازل في منطقتي المفيلحة ورأس الظهرغربي ميس الجبل
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