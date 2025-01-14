الشيخ علي الخطيب بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية: نحن على ثقة بأننا في عهد جديد مع الرئيس جوزيف عون ونحن أكيدون أن هذا العهد هو للبناء ولبنان لا يبنى بالعداوات التي تخلق بين الطوائف

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