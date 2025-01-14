رويترز عن مسؤول إسرائيلي بشأن اتفاق غزة: نحن في مرحلة حاسمة ونأمل أن نتمكن من الدخول في مرحلة الإتمام لكننا لم نصل إليها بعد

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