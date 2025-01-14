رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: هذا ليس مجرد تكليف لي بل عمل لتحقيق تطلعاتكم

رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: اعادة الاعمار تتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على اراضيها كافة

رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: اعادة الاعمار تتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على اراضيها كافة

رويترز عن مسؤول إسرائيلي بشأن اتفاق غزة: نحن في مرحلة حاسمة ونأمل أن نتمكن من الدخول في مرحلة الإتمام لكننا لم نصل إليها بعد