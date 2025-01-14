الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق مكثف ومتواصل للطيران الحربي المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض

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الرئيس عون تلقى اتصالاً من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية متمنياً له التوفيق في مسؤولياته وللبنان كل الخير والازدهار