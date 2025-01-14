الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيراً ثالثاً وسط بلدة ميس الجبل

الرئيس عون تلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي وجَّه له دعوة لزيارة اليونان

الرئيس عون تلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي وجَّه له دعوة لزيارة اليونان

الرئيس عون تلقى اتصالاً من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية متمنياً له التوفيق في مسؤولياته وللبنان كل الخير والازدهار