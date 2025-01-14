الرئيس عون تلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي وجَّه له دعوة لزيارة اليونان

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الرئيس عون أمام وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: لدينا اليوم فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً ولا وقت لتضييعه ولا يجب وضع أية عراقيل في وجه تشكيل الحكومة