شولتس: يبدو أن التوصل إلى اتفاق بشأن الصراع في غزة بات في المتناول وأتفهم أن الاتفاق مع حماس مؤلم لإسرائيل لكن حياة الرهائن يجب أن تحظى بالأولوية القصوى

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