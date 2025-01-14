نواف سلام بعد لقائه ميقاتي: الجلسة كانت قصيرة اليوم واتفقنا أن نلتقي مرة أخرى وكانت مناسبة لشكره على الجهود التي وضعها في المرحلة السابقة

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