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o
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o
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o
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بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريب للغاية وبانتظار الكلمة الأخيرة من حماس
آخر الأخبار
2025-01-14 | 11:14
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بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريب للغاية وبانتظار الكلمة الأخيرة من حماس
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