مصدر مسؤول في حماس لرويترز: الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لأن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها

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