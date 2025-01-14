أسعد درغام للـLBCI: لا يجوز بهذه المرحلة إقصاء أي مكون في لبنان وخصوصا المكون الشيعي كما لا يجوز استهداف الطائفة السنية بالمركز الأول لها داخل الدولة اللبنانية وأن تتحكم طائفة ثانية بتسمية رئيس الحكومة الذي يمثل المركز الأول لدى الطائفة السنية

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