وزير الخارجية الإسرائيليّ من روما: الدولة الفلسطينية في الوضع الحالي ستكون دولة "حماس"

سجيع عطية للـLBCI: لا علاقة شخصية مع القاضي نواف سلام ونتمنى له النجاح وهناك أمل بتعاونه مع الرئيس عون

سجيع عطية للـLBCI: لا علاقة شخصية مع القاضي نواف سلام ونتمنى له النجاح وهناك أمل بتعاونه مع الرئيس عون

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى تركيا التي لم تتخلّ عن الشعب السوري منذ ١٤ عاما