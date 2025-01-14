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وزير الخارجية الإسرائيليّ: يجب أن نرى تغييرًا جذريًا وحقيقيًا بين الفلسطينيين لتحقيق السلام ونحن لا نرى ذلك اليوم

آخر الأخبار
2025-01-14 | 15:08
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وزير الخارجية الإسرائيليّ: يجب أن نرى تغييرًا جذريًا وحقيقيًا بين الفلسطينيين لتحقيق السلام ونحن لا نرى ذلك اليوم
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وزير الخارجية الإسرائيليّ: يجب أن نرى تغييرًا جذريًا وحقيقيًا بين الفلسطينيين لتحقيق السلام ونحن لا نرى ذلك اليوم

 
 
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