وزير الخارجية الإسرائيليّ: يجب أن نرى تغييرًا جذريًا وحقيقيًا بين الفلسطينيين لتحقيق السلام ونحن لا نرى ذلك اليوم

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