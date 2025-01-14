مسعفون لرويترز: استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيليّ على دير البلح في قطاع غزة

مسؤول مطلع لرويترز: بدء المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في قطر

مسؤول مطلع لرويترز: بدء المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في قطر

الشيخ علي الخطيب بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية: نحن على ثقة بأننا في عهد جديد مع الرئيس جوزيف عون ونحن أكيدون أن هذا العهد هو للبناء ولبنان لا يبنى بالعداوات التي تخلق بين الطوائف