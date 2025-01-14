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مسعفون لرويترز: استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيليّ على دير البلح في قطاع غزة

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2025-01-14 | 16:36
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مسعفون لرويترز: استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيليّ على دير البلح في قطاع غزة
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مسعفون لرويترز: استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيليّ على دير البلح في قطاع غزة

 
 
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