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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و١١ جريحا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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2025-01-15 | 00:15
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و١١ جريحا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و١١ جريحا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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