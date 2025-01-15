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16
o
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o
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o
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o
كسروان
21
o
متن
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الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم وعرض معه الأوضاع العامة والشؤون الأمنية
آخر الأخبار
2025-01-15 | 01:48
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الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم وعرض معه الأوضاع العامة والشؤون الأمنية
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