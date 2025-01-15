ظافر ناصر للـ LBCI:لم ننقلب على أحد والاستشارات النيابية جزء من العملية الديمقراطية وعلى الاطراف السياسية ان تتعامل مع النتائج ويجب التمييز بين الميثاقية والغطاء السياسي فغياب الميثاقية تكون مثلاً عبر الغياب الكامل لطائفة معينة داخل الحكومة

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