مارك ضو للـLBCI: نعتبر نفسنا من أهل البيت وما يقرره الرئيس المكلف نمشي به ولا فرق بيننا وبينه ونحن نريد أصغر حكومة وحكومة تكون فعالة وتقوم بإصلاحات جذرية واذا نحن ممثلون برئاسة الحكومة فأكيد نتمثّل بالحكومة

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الراعي من القصر الجمهوري مع وفد من المطارنة: الرئيس عون مؤمن بما قاله بخطاب القسم والامور لا تحدث بين ليلة وضحاها ويتمنى تأليف الحكومة سريعاً من دون اقصاء لأي أحد