الراعي من القصر الجمهوري ردّاً على سؤال بشأن غياب بري عن موعده للاستشارات النيابية: "في مجال يجي على رواق في مجال يجي بعدين" المهم لا اقصاء لأحد

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بو صعب بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: بلغت الرئيس المكلف ألا مطلب لديّ وأداء نوّاف سلام سيكون غير تقليدي ويجب التفكير بطريقة منطقية لا اقصائية وهو منفتح على الجميع والاتجاه نحو حل الازمة فبري وسلام لا يحتاجان الى وسيط