بو صعب بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: بلغت الرئيس المكلف ألا مطلب لديّ وأداء نوّاف سلام سيكون غير تقليدي ويجب التفكير بطريقة منطقية لا اقصائية وهو منفتح على الجميع والاتجاه نحو حل الازمة فبري وسلام لا يحتاجان الى وسيط

كتلة تحالف التغيير بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: تمنينا ان تكون الحكومة بأصغر حجم ممكن وفصل النيابة عن الوزارة مع مشاركة النساء ووجوه جديدة من دون محاصصة حزبية

كتلة تحالف التغيير بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: تمنينا ان تكون الحكومة بأصغر حجم ممكن وفصل النيابة عن الوزارة مع مشاركة النساء ووجوه جديدة من دون محاصصة حزبية

الراعي من القصر الجمهوري ردّاً على سؤال بشأن غياب بري عن موعده للاستشارات النيابية: "في مجال يجي على رواق في مجال يجي بعدين" المهم لا اقصاء لأحد