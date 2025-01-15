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الجيش الروسي يؤكد استهدافه "منشآت طاقة حيوية" في أوكرانيا

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2025-01-15 | 04:32
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الجيش الروسي يؤكد استهدافه &quot;منشآت طاقة حيوية&quot; في أوكرانيا
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الجيش الروسي يؤكد استهدافه "منشآت طاقة حيوية" في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أنه استهدف مواقع أوكرانية للطاقة في سلسلة غارات جوية فجر الأربعاء، بعد يوم على شن كييف أكبر هجوم جوي على الأراضي الروسية منذ اندلاع النزاع.
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها "نفّذت مجموعة ضربات باستخدام أسلحة موجهة بدقة ومسيرات هجومية ضد بنى تحتية حيوية للغاز والطاقة تدعم عمل المجمع الأوكراني العسكري الصناعي".
 
 
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