الجيش الروسي يؤكد استهدافه "منشآت طاقة حيوية" في أوكرانيا

وفد من الجهاد الإسلامي في الدوحة للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى

وفد من الجهاد الإسلامي في الدوحة للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى

تيمور جنبلاط بعد لقاء نواف سلام: نحن أمام مرحلة تاريخية بلبنان ولدينا فرصة لبناء دولة وهذا ما أكدناه مع نواف سلام ولنبني دولة من الضروري التواصل مع الجميع وفتح حوار مع الجميع ولدينا تمني واحد من كل الأحزاب هو تخفيف الضغوط والطلبات حتى تتشكل الحكومة