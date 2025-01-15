تكتل الاعدال الوطني بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: الحكومة يجب أن تمثل كل مكونات البلد حتى تكون ناجحة وفعالة وكي تكون بمستوى بناء لبنان الجديد ونواف سلام أكد على الانماء المتوازن وعنواننا "الرجل المناسب بالمكان المناسب" وطالبنا بحقيبة ون

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