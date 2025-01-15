كتلة الجمهورية القوية بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: للانتهاء من حكومات الوفاق الوطني والعودة الى قواعد الديمقراطية والحكومة يجب ان تعكس التمثيل الصحيح للبنانيين وبالتالي تسهيل كلّي وفقاً لموازين واضحة ونريد أن نبدأ بالجمهورية الثالثة

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