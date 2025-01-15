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التكتل الوطني المستقل بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: طالبنا بحكومة كفاءات على قدر تطلعات المرحلة والشباب اليوم امام موجة أمل ويجب استثماره ليتحول الى ثقة وسنقوم بكل ما في وسعنا لانجاح هذا العهد والحكومة

آخر الأخبار
2025-01-15 | 06:15
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التكتل الوطني المستقل بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: طالبنا بحكومة كفاءات على قدر تطلعات المرحلة والشباب اليوم امام موجة أمل ويجب استثماره ليتحول الى ثقة وسنقوم بكل ما في وسعنا لانجاح هذا العهد والحكومة
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التكتل الوطني المستقل بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: طالبنا بحكومة كفاءات على قدر تطلعات المرحلة والشباب اليوم امام موجة أمل ويجب استثماره ليتحول الى ثقة وسنقوم بكل ما في وسعنا لانجاح هذا العهد والحكومة

 
 
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