التكتل الوطني المستقل بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: طالبنا بحكومة كفاءات على قدر تطلعات المرحلة والشباب اليوم امام موجة أمل ويجب استثماره ليتحول الى ثقة وسنقوم بكل ما في وسعنا لانجاح هذا العهد والحكومة

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