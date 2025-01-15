الوكالة الوطنية: قصف مدفعي اسرائيلي وتمشيط إستهدف برج مطلين في أطراف كفرشوبا الشمالية

الرئيس بري يلتقي سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في عين التينة

الرئيس بري يلتقي سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في عين التينة

انتهاء الجولة الأولى من الاستشارات النيابية غير الملزمة على أن تستأتف بجولة ثانية الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بلقاء مع كتلة الكتائب