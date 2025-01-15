البطريرك العبسي للرئيس عون: نعلن مساندتكم في انجاز المستقبل الذي رسمتموه في خطاب القسم

مشوار نجم التنس اللبنانيّ هادي حبيب ينتهي في الدور الثاني من بطولة أستراليا أوبن بعد خسارته أمام الفرنسيّ أوغو هامبرت المصنّف ١٤ في العالم بنتيجة ٣ مجموعات للاشيء

مشوار نجم التنس اللبنانيّ هادي حبيب ينتهي في الدور الثاني من بطولة أستراليا أوبن بعد خسارته أمام الفرنسيّ أوغو هامبرت المصنّف ١٤ في العالم بنتيجة ٣ مجموعات للاشيء

كتلة الجمهورية القوية بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: للانتهاء من حكومات الوفاق الوطني والعودة الى قواعد الديمقراطية والحكومة يجب ان تعكس التمثيل الصحيح للبنانيين وبالتالي تسهيل كلّي وفقاً لموازين واضحة ونريد أن نبدأ بالجمهورية الثالثة