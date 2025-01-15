الرئيس نبيه بري للـLBCI: لم يحصل إتصال بيني وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان مقرراً

هل تعانون من الحاجة المتواصلة لدخول المرحاض؟ إليكم المشروبات التي تزيد من ذلك

هل تعانون من الحاجة المتواصلة لدخول المرحاض؟ إليكم المشروبات التي تزيد من ذلك

الرئيس بري رداً على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت مقاطعة جلسة الإستشارات هي رسائل للخارج: لبنان بدو يمشي