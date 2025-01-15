ربيع الأمين للـLBCI: المدخل إلى الإصلاح الأساسي في لبنان هو بناء حكومة رقمية وسخية وعلى الحكومة أن تقول إنها بحاجة إلى الإغتراب وقدراته

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