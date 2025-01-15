الجميل: نحن من عاش الاقصاء وما نراه اليوم بعيد كل البعد عنه ويبدو ان البعض غير معتاد على المساواة وفتحنا صفحة جديدة بلبنان نريدها سيادية بامتياز

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