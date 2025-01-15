هاغوب بقرادونيان من مجلس النواب بعد لقاء نواف سلام ضمن الإستشارات النيابية: نرى أننا أمام مرحلة من التفاؤل وندعو إلى تشكيل حكومة جامعة ولدينا كل الإستعداد للمشاركة فيها

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