فيصل كرامي من مجلس النواب: الرئيس المكلف مشهود له بالكفاءة والنزاهة وعلينا التأقلم مع الوضع الجديد ومواكبة المرحلة بالكثير من الانفتاح والأهم عدم كسر أو عزل أي أحد ولا تحمينا إلا خيمة الدولة اللبنانية والدستور

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