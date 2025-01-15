كتلة تجدد من مجلس النواب: عنما نتخذ موقفا لتشكيل الحكومة يجب أن نقتنع اننا في مرحلة تأسيسية ولنتمكن من طي الصفحة كان لا بد من إعادة تكوين السلطة وبدأ هذا الأمر بانتخاب الرئيس عون وبتسمية سلام

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