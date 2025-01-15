رويترز: إسرائيل ستفرج عن 30 معتقلا فلسطينيا مقابل كل رهينة مدنية و50 مقابل كل جندية إسرائيلية تفرج عنها حماس كما ستفرج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 المحتجزين منذ 7 تشرين الأول 2023 بحلول نهاية المرحلة الأولى

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