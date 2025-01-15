ترامب: سأعمل مع إسرائيل وحلفائها للتأكد من أن غزة لن تصبح "ملاذا آمنا للإرهابيين" كما سأعمل على البناء على اتفاقيات إبراهيم وتوسيع نطاقها

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