أمال شحادة للـLBCI: التأخير في اعلان الهدنة سببه بعض النقاط العالقة وليس العرقلة وكل المؤشرات تدل على أن وقف اطلاق النار في غة سيعلن اليوم على أن يكون الأحد هو أول يوم لبدء التنفيذ

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