وزيرة الخارجية الألمانية: في هذه الساعات هناك أمل في إطلاق الرهائن أخيرا وأن ينتهي سقوط القتلى في غزة ويجب على كل من يتحمل المسؤولية أن يضمن الآن اغتنام هذه الفرصة

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