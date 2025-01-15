بايدن: إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونحن مصممون على إعادة كل الرهائن ووضعت أطر هذه الخطة في أيار 2024 وسأتحدث بشكل موسع عن اتفاق غزة قريبا

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