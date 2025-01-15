الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن: الاتفاق صيغ خلال إدارتي لكن إدارة ترامب ستنفذ شروطه وفريقي وفريق ترامب تحدثا كفريق واحد خلال الأيام القليلة الفائتة
آخر الأخبار
2025-01-15 | 14:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن: الاتفاق صيغ خلال إدارتي لكن إدارة ترامب ستنفذ شروطه وفريقي وفريق ترامب تحدثا كفريق واحد خلال الأيام القليلة الفائتة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الاتفاق
إدارتي
إدارة
ترامب
ستنفذ
شروطه
وفريقي
وفريق
ترامب
تحدثا
كفريق
الأيام
القليلة
الفائتة
التالي
جرادي للـ LBCI: للابتعاد عن منطق التهويل والانتصارات الواهمة كما علينا احترام التضحيات والثنائي الشيعي شريك اساسي في بناء المؤسسات
معلومات للـLBCI: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي يصل يوم غد الى لبنان في زيارة رسمية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:08
الولايات المتحدة ستباشر إجراءات لتجنّب التخلّف عن سداد الديون الثلاثاء
أخبار دولية
17:08
الولايات المتحدة ستباشر إجراءات لتجنّب التخلّف عن سداد الديون الثلاثاء
0
آخر الأخبار
16:58
وزارة الخزانة: الولايات المتحدة ستباشر تدابير لتجنّب التخلّف عن سداد الديون الثلاثاء
آخر الأخبار
16:58
وزارة الخزانة: الولايات المتحدة ستباشر تدابير لتجنّب التخلّف عن سداد الديون الثلاثاء
0
آخر الأخبار
16:46
يديعوت أحرونوت: نتنياهو قال لحكومته إن ترمب سيدعم عودة إسرائيل للحرب بشكل كامل في حال انتهاك الاتفاق
آخر الأخبار
16:46
يديعوت أحرونوت: نتنياهو قال لحكومته إن ترمب سيدعم عودة إسرائيل للحرب بشكل كامل في حال انتهاك الاتفاق
0
أخبار دولية
16:24
اندلاع حريق في منطقة كالوجا الروسية جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
أخبار دولية
16:24
اندلاع حريق في منطقة كالوجا الروسية جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:58
وزارة الخزانة: الولايات المتحدة ستباشر تدابير لتجنّب التخلّف عن سداد الديون الثلاثاء
آخر الأخبار
16:58
وزارة الخزانة: الولايات المتحدة ستباشر تدابير لتجنّب التخلّف عن سداد الديون الثلاثاء
0
آخر الأخبار
16:46
يديعوت أحرونوت: نتنياهو قال لحكومته إن ترمب سيدعم عودة إسرائيل للحرب بشكل كامل في حال انتهاك الاتفاق
آخر الأخبار
16:46
يديعوت أحرونوت: نتنياهو قال لحكومته إن ترمب سيدعم عودة إسرائيل للحرب بشكل كامل في حال انتهاك الاتفاق
0
آخر الأخبار
15:31
غادة أيوب للـLBCI: زيارة ماكرون كان لها ثلاثة أهداف وهي دعم العهد ولعب دور مع بري لتسهيل تأليف الحكومة وضمان تطبيق القرار 1701
آخر الأخبار
15:31
غادة أيوب للـLBCI: زيارة ماكرون كان لها ثلاثة أهداف وهي دعم العهد ولعب دور مع بري لتسهيل تأليف الحكومة وضمان تطبيق القرار 1701
0
منوعات
15:30
فريق فرنسي يستخدم أشجار عيد الميلاد المُستعمَلَة... والسبب: احتواء تقدّم المحيط؟
منوعات
15:30
فريق فرنسي يستخدم أشجار عيد الميلاد المُستعمَلَة... والسبب: احتواء تقدّم المحيط؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-01-04
قاسم: نحن كحزب الله حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة ان تختاره الكتل بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة والالغائيون لا فرصة لهم والاستحقاق لا ينجز بالاستقواء
خبر عاجل
2025-01-04
قاسم: نحن كحزب الله حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة ان تختاره الكتل بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة والالغائيون لا فرصة لهم والاستحقاق لا ينجز بالاستقواء
0
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-27
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-27
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-02
قبطان بحريّ يُختطف من البترون... والقوة الإسرائيلية.. فوتوا لجوّا نحن أمن دولة
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-02
قبطان بحريّ يُختطف من البترون... والقوة الإسرائيلية.. فوتوا لجوّا نحن أمن دولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات.. بايدن يوجه بتطوير البنية التحتية الوطنية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات.. بايدن يوجه بتطوير البنية التحتية الوطنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
نمو الناتج المحلي الإجمالي محرك أساسي لزيادة الأجور في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
نمو الناتج المحلي الإجمالي محرك أساسي لزيادة الأجور في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الادعاء على عشرة موظفين مدنيين وأمنيين والقرار الظني خلال أشهر
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الادعاء على عشرة موظفين مدنيين وأمنيين والقرار الظني خلال أشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل من غوتيريش لحزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل من غوتيريش لحزب الله وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إتفاق وقف النار في غزة يسلك مساره...
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إتفاق وقف النار في غزة يسلك مساره...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مطالب لبنانية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مطالب لبنانية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
وزارة الشباب والرياضة.. سيادية!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
وزارة الشباب والرياضة.. سيادية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في بعبدا ورشة خلوات والحراك الحكومي واعدٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في بعبدا ورشة خلوات والحراك الحكومي واعدٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إجتماع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إجتماع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف... إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:02
وزارة الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها
خبر عاجل
06:02
وزارة الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها
2
خبر عاجل
06:38
نواف سلام من عين التينة: الاستشارات النيابية لم تنته امس بل اليوم بعد لقائي بري وهناك "اجماع" من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ولا فشل والرئيس بري وأنا نقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف
خبر عاجل
06:38
نواف سلام من عين التينة: الاستشارات النيابية لم تنته امس بل اليوم بعد لقائي بري وهناك "اجماع" من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ولا فشل والرئيس بري وأنا نقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف
3
خبر عاجل
09:49
معلومات للـLBCI: خلوة جمعت كلا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري
خبر عاجل
09:49
معلومات للـLBCI: خلوة جمعت كلا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري
4
أمن وقضاء
11:27
الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي
أمن وقضاء
11:27
الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي
5
خبر عاجل
09:04
الرئيس عون للرئيس الفرنسي: للايعاز الى شركة توتال بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية
خبر عاجل
09:04
الرئيس عون للرئيس الفرنسي: للايعاز الى شركة توتال بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية
6
خبر عاجل
12:02
ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها
خبر عاجل
12:02
ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها
7
خبر عاجل
11:41
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أطلعت الرئيس على نتائج الاستشارت مع الكتل النيابية والنواب وسنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية
خبر عاجل
11:41
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أطلعت الرئيس على نتائج الاستشارت مع الكتل النيابية والنواب وسنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية
8
أخبار لبنان
04:05
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يمرّ على أحد المقاهي لشراء القهوة في الجميزة (فيديو)
أخبار لبنان
04:05
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يمرّ على أحد المقاهي لشراء القهوة في الجميزة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More