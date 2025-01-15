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بايدن: الاتفاق صيغ خلال إدارتي لكن إدارة ترامب ستنفذ شروطه وفريقي وفريق ترامب تحدثا كفريق واحد خلال الأيام القليلة الفائتة

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2025-01-15 | 14:15
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بايدن: الاتفاق صيغ خلال إدارتي لكن إدارة ترامب ستنفذ شروطه وفريقي وفريق ترامب تحدثا كفريق واحد خلال الأيام القليلة الفائتة
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بايدن: الاتفاق صيغ خلال إدارتي لكن إدارة ترامب ستنفذ شروطه وفريقي وفريق ترامب تحدثا كفريق واحد خلال الأيام القليلة الفائتة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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