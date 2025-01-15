السيسي: مع هذا الاتفاق أؤكد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن وذلك من دون أي عراقيل

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