إيهاب مطر لـ "حوار المرحلة": لا انضمام دائم لي مع تكتل الاعتدال والظروف التي أوصلت الى خلط الأوراق دفعتني للتوجه الى بعبدا مع التكتل وخياري لم يكن نواف سلام منذ البداية

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