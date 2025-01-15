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القيادي في حماس خليل الحية: لقد شكلت معركة "طوفان الأقصى" منعطفًا مهمًا في تاريخ قضيتنا وستستمر آثار هذه المعركة ولن تتوقف بانتهاء هذه الحرب

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2025-01-15 | 14:44
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القيادي في حماس خليل الحية: لقد شكلت معركة &quot;طوفان الأقصى&quot; منعطفًا مهمًا في تاريخ قضيتنا وستستمر آثار هذه المعركة ولن تتوقف بانتهاء هذه الحرب
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القيادي في حماس خليل الحية: لقد شكلت معركة "طوفان الأقصى" منعطفًا مهمًا في تاريخ قضيتنا وستستمر آثار هذه المعركة ولن تتوقف بانتهاء هذه الحرب

 
 
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