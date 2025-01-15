القيادي في حماس خليل الحية: لقد شكلت معركة "طوفان الأقصى" منعطفًا مهمًا في تاريخ قضيتنا وستستمر آثار هذه المعركة ولن تتوقف بانتهاء هذه الحرب

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