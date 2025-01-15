أردوغان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويأمل أن يفتح الباب أمام سلام واستقرار دائمين في المنطقة

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ظافر ناصر للـLBCI عن التواصل مع الرئيس بري: الاتصالات غير مقطوعة ولكن لا أستطيع القول إن الأمور بهذين اليومين تناقش بتفاصيلها ولكن الاتصال لم ينقطع يوما