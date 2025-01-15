مفوض الأونروا يدعو إلى ادخال المساعدات لغزة "بسرعة ومن دون عراقيل ومن دون توقف"

مارك ضو للـLBCI: نعتبر نفسنا من أهل البيت وما يقرره الرئيس المكلف نمشي به ولا فرق بيننا وبينه ونحن نريد أصغر حكومة وحكومة تكون فعالة وتقوم بإصلاحات جذرية واذا نحن ممثلون برئاسة الحكومة فأكيد نتمثّل بالحكومة

مارك ضو للـLBCI: نعتبر نفسنا من أهل البيت وما يقرره الرئيس المكلف نمشي به ولا فرق بيننا وبينه ونحن نريد أصغر حكومة وحكومة تكون فعالة وتقوم بإصلاحات جذرية واذا نحن ممثلون برئاسة الحكومة فأكيد نتمثّل بالحكومة

ظافر ناصر للـLBCI عن التواصل مع الرئيس بري: الاتصالات غير مقطوعة ولكن لا أستطيع القول إن الأمور بهذين اليومين تناقش بتفاصيلها ولكن الاتصال لم ينقطع يوما